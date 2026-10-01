Smartwatches met eSIM (ingebouwde simkaart)

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Met een smartwatch met simkaart kun je bellen en berichten ontvangen zonder je telefoon mee te nemen. Bekijk welke smartwatches een eSIM (ingebouwde simkaart) kunnen hebben en wat je ermee kunt.
Een smartwatch met ingebouwde simkaart biedt meer vrijheid. Maar hoe goed werkt zo'n horloge? Wij testen smartwatches van onder meer Apple en Samsung.
In ons testlab beoordelen we:
We testen ook hoe stevig het horloge is en hoe goed de bijbehorende smartphone-app werkt. Zo zie je welke smartwatches goed presteren.
Een gewone simkaart is een plastic kaartje dat je in een apparaat plaatst. Een eSIM is een digitale simkaart die al in het horloge zit.
De meeste moderne smartwatches met een eigen mobiele verbinding gebruiken eSIM. Je hoeft dus geen losse simkaart in je smartwatch te plaatsen.
Een smartwatch met eSIM moet je wel activeren. Niet elke provider ondersteunt elk horloge. Sommige telefoonaanbieders ondersteunen dit helemaal niet. Controleer daarom vooraf of je smartwatch met je provider werkt. Check ook bij je provider of je je mobiele abonnement kunt koppelen aan een digitaal abonnement voor je smartwatch. Zoek bijvoorbeeld op de term multisim.
Onder andere Apple en Samsung verkopen smartwatches met eSIM. Denk aan bepaalde Apple Watch-modellen met Cellular en Samsung Galaxy Watch-modellen met LTE. In de vergelijker zie je de modellen die in elk geval 4G LTE hebben. Sommige smartwatches hebben zelfs 5G.
Welke functies werken als je telefoon niet in de buurt is, verschilt per model. Met een geschikte eSIM-smartwatch kun je bijvoorbeeld:
Gebruik je een smartwatch zonder telefoon? Dan betekent dat niet dat je nooit een smartphone nodig hebt. Voor het instellen en beheren van veel horloges blijft die nodig.
Een smartwatch met sim is vooral handig voor sporters en kinderen. Ga je hardlopen zonder telefoon? Met een eSIM-smartwatch blijf je bereikbaar. Je kunt tijdens het sporten ook muziek streamen, als de smartwatch die mogelijkheid heeft.
Voor kinderen kan een smartwatch met eigen simkaart handig zijn om contact te houden, zonder telefoon mee te nemen. Ook voor ouderen kan bellen vanaf de pols uitkomst bieden.
Let wel op de bediening, batterijduur en beschikbare functies. Een smartwatch vervangt niet in alle situaties een smartphone.
Wil je een smartwatch kopen met een eigen mobiele verbinding? Let dan op het volgende:
Met deze vragen kun je smartwatches met simkaart goed vergelijken en de beste voor jou vinden.
In onze smartwatchvergelijker kun je smartwatches met simkaart vergelijken. Vergelijk op prijs, batterijduur, gebruiksgemak en testresultaten. Zo zie je welke smartwatch met mobiele verbinding bij je past.
Wil je meer weten over de verbinding en de kosten? Lees dan ook onze pagina over smartwatches met 4G of 5G.