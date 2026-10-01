Smartwatches met eSIM (ingebouwde simkaart)

Met een smartwatch met simkaart kun je bellen en berichten ontvangen zonder je telefoon mee te nemen. Bekijk welke smartwatches een eSIM (ingebouwde simkaart) kunnen hebben en wat je ermee kunt.

Smartwatches met eSIM getest

Een smartwatch met ingebouwde simkaart biedt meer vrijheid. Maar hoe goed werkt zo'n horloge? Wij testen smartwatches van onder meer Apple en Samsung.

In ons testlab beoordelen we:

- Smartfuncties : Bellen, berichten ontvangen en andere slimme functies

: Bellen, berichten ontvangen en andere slimme functies - Batterij : Hoe lang gaat het horloge mee op een volle accu?

: Hoe lang gaat het horloge mee op een volle accu? - Gebruiksgemak : Hoe prettig werken het scherm en de bediening?

: Hoe prettig werken het scherm en de bediening? - Conditie bijhouden : Hoe nauwkeurig meet het horloge je hartslag en sportactiviteiten?

: Hoe nauwkeurig meet het horloge je hartslag en sportactiviteiten? - Beveiliging: Hebben we duidelijke problemen en gebreken gevonden?

We testen ook hoe stevig het horloge is en hoe goed de bijbehorende smartphone-app werkt. Zo zie je welke smartwatches goed presteren.

Wat is het verschil tussen een eSIM en een gewone simkaart?

Een gewone simkaart is een plastic kaartje dat je in een apparaat plaatst. Een eSIM is een digitale simkaart die al in het horloge zit.

De meeste moderne smartwatches met een eigen mobiele verbinding gebruiken eSIM. Je hoeft dus geen losse simkaart in je smartwatch te plaatsen.

Een smartwatch met eSIM moet je wel activeren. Niet elke provider ondersteunt elk horloge. Sommige telefoonaanbieders ondersteunen dit helemaal niet. Controleer daarom vooraf of je smartwatch met je provider werkt. Check ook bij je provider of je je mobiele abonnement kunt koppelen aan een digitaal abonnement voor je smartwatch. Zoek bijvoorbeeld op de term multisim.

Welke smartwatches hebben een ingebouwde simkaart?

Onder andere Apple en Samsung verkopen smartwatches met eSIM. Denk aan bepaalde Apple Watch-modellen met Cellular en Samsung Galaxy Watch-modellen met LTE. In de vergelijker zie je de modellen die in elk geval 4G LTE hebben. Sommige smartwatches hebben zelfs 5G.

Bellen en appen zonder telefoon: wat kan er wel en niet?

Welke functies werken als je telefoon niet in de buurt is, verschilt per model. Met een geschikte eSIM-smartwatch kun je bijvoorbeeld:

- Bellen en gebeld worden

- Berichten ontvangen en soms beantwoorden

- Muziek streamen

- Apps gebruiken die internet nodig hebben

Gebruik je een smartwatch zonder telefoon? Dan betekent dat niet dat je nooit een smartphone nodig hebt. Voor het instellen en beheren van veel horloges blijft die nodig.

Voor wie is een smartwatch met simkaart handig?

Een smartwatch met sim is vooral handig voor sporters en kinderen. Ga je hardlopen zonder telefoon? Met een eSIM-smartwatch blijf je bereikbaar. Je kunt tijdens het sporten ook muziek streamen, als de smartwatch die mogelijkheid heeft.

Voor kinderen kan een smartwatch met eigen simkaart handig zijn om contact te houden, zonder telefoon mee te nemen. Ook voor ouderen kan bellen vanaf de pols uitkomst bieden.

Let wel op de bediening, batterijduur en beschikbare functies. Een smartwatch vervangt niet in alle situaties een smartphone.

Smartwatch met simkaart kopen

Wil je een smartwatch kopen met een eigen mobiele verbinding? Let dan op het volgende:

- Ondersteunt je provider de smartwatch?

- Kun je je mobiele abonnement koppelen aan een digitaal abonnement voor de smartwatch?

- Wil je 5G en is dat mogelijk met de smartwatch?

- Welke functies heeft de smartwatch als je je smartphone niet bij je hebt?

- Is de smartwatch (spat)waterdicht voor als je ermee wilt sporten?

- Hoe handig is hij in het gebruik?

Met deze vragen kun je smartwatches met simkaart goed vergelijken en de beste voor jou vinden.

Smartwatches met simkaart vergelijken

In onze smartwatchvergelijker kun je smartwatches met simkaart vergelijken. Vergelijk op prijs, batterijduur, gebruiksgemak en testresultaten. Zo zie je welke smartwatch met mobiele verbinding bij je past.

Wil je meer weten over de verbinding en de kosten? Lees dan ook onze pagina over smartwatches met 4G of 5G.