Een kleine smartwatch kan prettiger zijn als je een smalle pols hebt. Maar welke kleine smartwatch is ook makkelijk te gebruiken? Vergelijk compacte modellen op gewicht, fucties, gebruiksgemak en andere testresultaten.

Kleine smartwatches getest

Een kleine smartwatch moet niet alleen goed passen, maar ook prettig werken. Daarom testen we smartwatches op gebruiksgemak, batterijduur, smartfuncties en conditie bijhouden.

We beoordelen onder andere hoe leesbaar het scherm is en hoe makkelijk je het horloge bedient. Ook kijken we naar het draagcomfort en de stevigheid.

Zo ontdek je welke kleine smartwatches goed presteren en welke minder prettig zijn in gebruik.

Welke kastmaat past bij een smalle pols?

De kastmaat, oftewel schermgrootte, bepaalt voor een groot deel hoe groot een smartwatch oogt. Voor een smalle pols kan een kleinere horlogekast geschikt zijn. Die tonen we hier in de vergelijker.

Maar ook de vorm en de dikte spelen mee. Bedenk dus of je een ronde of rechthoekige kast wilt. En check voor welke polsomtrek het bandje geschikt is. Meet de omtrek van je pols en controleer welke polsmaten de fabrikant opgeeft.

Kleine smartwatch kopen: waarop let je?

Bij een kleine smartwatch zijn de afmetingen niet het enige aandachtspunt. Kijk ook naar:

Gewicht: een licht horloge voel je minder tijdens het dragen.

Dikte: een dunne kast zit minder snel in de weg onder je mouw.

Horlogeband: controleer of je het bandje strak genoeg kunt afstellen. Of kijk of je een ander bandje kunt bestellen.

Gebruiksduur: in een kleiner horloge past een kleinere batterij. Mogelijk moet je vaker opladen.

Scherm: een klein scherm is soms lastiger te lezen.

Knoppen: uitstekende knoppen kunnen vervelend zijn.

Natuurlijk let je daarnaast ook op hoe goed hij werkt en welke functies hij heeft.

Draag je de smartwatch ook 's nachts om je slaap bij te houden? Let dan op het draagcomfort tijdens het slapen.

Kleine smartwatches voor dames

Veel fabrikanten bieden smartwatches in verschillende maten aan. De kleinere uitvoeringen zijn uniseks en kunnen gedragen worden door heren én dames met een smalle pols.

Een kleine smartwatch verschilt meestal niet in functies van een groter model. Wel zijn er verschillen in kastgrootte, kleuren en bandjes. Soms zie je kleuren of bandjes die populairder zijn onder vrouwen.

Kies vooral een maat die prettig zit.

Licht en dun: de compactste modellen

Een smartwatch die klein oogt, is niet altijd licht of dun. Sommige compacte modellen hebben een dikke kast of een brede band. Bekijk de specificaties voor de afmetingen en dikte van de kast.

Ook het materiaal speelt mee. Een kunststof of aluminium horloge kan lichter zijn dan een vergelijkbaar stalen model.

Wil je een smalle smartwatch die je nauwelijks voelt? Vergelijk dan niet alleen de kastmaat, maar ook het gewicht en de dikte.

Kleine smartwatches vergelijken

Bij elk model in de vergelijker vind je de afmetingen en het gewicht. Vergelijk de kleine smartwatches met elkaar op functies en opties.

Bekijk daarnaast de prijs, het merk en de geschiktheid voor je smartphonetype. Vergelijk ook de testresultaten voor gebruiksgemak, batterijduur en smartfuncties.

Zo vind je een compacte smartwatch die bij je pols én je wensen past.