Een ronde smartwatch lijkt meer op een klassiek horloge, maar heeft slimme functies. Vergelijk geteste modellen op scherm, formaat en functies en ontdek welke bij je past.

Ronde smartwatches getest

Een ronde smartwatch ziet er meer uit als een gewoon horloge. Maar hoe goed werkt hij? Wij testen ronde smartwatches van onder meer Garmin, Samsung, HUAWEI en Amazfit.

We beoordelen hoe makkelijk je het horloge bedient en hoe duidelijk het scherm is. Ook testen we de batterijduur, smartfuncties en hoe nauwkeurig het horloge je conditie bijhoudt.

De testresultaten laten zien welke ronde smartwatches goed presteren. Zo kies je niet alleen op uiterlijk, maar ook op kwaliteit.

Rond of vierkant: wat past bij jou?

Een smartwatch met een rond scherm ziet eruit als een gewoon horloge. Je kunt vaak kiezen uit digitale of klassieke wijzerplaten.

Een vierkant scherm biedt meestal meer ruimte voor tekst en meldingen. Bij een rond scherm is de ruimte anders verdeeld. Dat merk je bijvoorbeeld als je berichten leest.

Welke vorm prettiger werkt, hangt af van het model en je voorkeur. Kijk daarom ook naar de bediening en schermgrootte.

Ronde smartwatches voor dames

Dames kunnen bij een ronde smartwatch kiezen voor een kleinere horlogekast en een smaller bandje. Maar ook heren met een smalle pols moeten op de afmetingen letten.

Veel ronde smartwatches zijn verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren. De functies kunnen per model verschillen.

Klassieke look: ronde modellen met wijzerplaat

Wil je een smartwatch die op een gewoon horloge lijkt? Kies dan een model met een klassieke wijzerplaat.

Bij sommige ronde smartwatches kun je een wijzerplaat met gewone wijzers instellen. Andere combineren echte wijzers met een klein digitaal scherm. Dit noemen we hybride smartwatches.

Ook de horlogekast en het bandje bepalen de uitstraling. Een roestvrijstalen (rvs) kast met leren band ziet er anders uit dan een aluminium kast met sportbandje.

Ronde smartwatch kopen

Je weet nu dat een ronde smartwatch een klassieke of digitale wijzerplaat kan hebben, of allebei. Ze zijn er ook in verschillende maten. Koop je een ronde smartwatch, let dan op welke bij jouw pols past. En kijk bij welke je het scherm goed kunt aflezen.

Controleer ook welke slimme functies het horloge heeft. Niet elk model biedt dezelfde mogelijkheden voor berichten, bellen en sportmetingen. Kijk daarnaast of je het horloge kunt koppelen met jouw telefoon.

Bekijk ten slotte welke het beste scoren op de onderdelen die jij belangrijk vindt. Vind je de prijs belangrijker? Kijk dan welke ronde smartwatch het goedkoopst is en waar je hem kunt kopen.

Ronde smartwatches vergelijken

Vergelijk de ronde smartwatches op eigenschappen zoals:

- Merk en prijs

- Afmetingen en gewicht

- Geschiktheid voor Android of iPhone

Vergelijk ook de testresultaten voor bijvoorbeeld batterijduur, smartfuncties en gebruiksgemak.

Wat is een goede ronde smartwatch? Dat hangt een beetje af van je wensen. Met onze testresultaten zie je welke modellen goed scoren op de onderdelen die jij belangrijk vindt.