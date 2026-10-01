Smartwatches met bloeddrukmeter en ECG

Je bloeddruk meten met een smartwatch? Sommige horloges hebben een bloeddrukmeter of ECG-functie, of beide. Hier zie je de smartwatches die beide kunnen. Bekijk wat je eraan hebt en vergelijk de geteste modellen.

Smartwatches met bloeddrukmeter getest

Niet elke smartwatch kan je bloeddruk meten of een hartfilmpje maken. En een horloge met deze functies geeft niet automatisch betrouwbare meetwaarden.

Wij testen smartwatches op onder meer conditie bijhouden, gebruiksgemak, batterijduur en smartfuncties. Ook beoordelen we de bijbehorende app en de beveiliging van je gegevens. Voor horloges die je bloeddruk weergeven, beoordelen we de nauwkeurigheid en de variatie van de getoonde bloeddruk.

In onze vergelijker zie je welke modellen een bloeddrukmeter hebben en een ECG (elektrocardiogram) kunnen maken. Wil je alleen je bloeddruk kunnen meten, of alleen een ECG kunnen maken? Vink dan de andere uit.

Hoe meet een smartwatch je bloeddruk?

Er zijn verschillende manieren waarop een smartwatch je bloeddruk meet. Sommige modellen gebruiken sensoren die veranderingen in de bloedstroom registreren. Andere hebben een opblaasbaar bandje, wat doet denken aan het manchet van een gewone bloeddrukmeter.

Bij bepaalde smartwatches moet je de bloeddrukfunctie eerst instellen met een losse bovenarmbloeddrukmeter. Dit heet kalibreren.

Lees meer over bloeddruk meten met een smartwatch.

Hoe betrouwbaar is de bloeddrukmeting?

Een smartwatch met bloeddrukmeter vervangt niet zomaar een gewone bloeddrukmeter. De nauwkeurigheid verschilt per model en meetmethode. Smartwatches geven slechts een indicatie.

Sommige horloges moet je regelmatig opnieuw kalibreren. Ook de manier waarop je het horloge draagt, kan invloed hebben.

Wil je vanwege gezondheidsklachten je bloeddruk bijhouden? Overleg dan met je huisarts. Gebruik voor medische controles een geschikte, gevalideerde bloeddrukmeter. Pas nooit zelf medicijnen aan op basis van smartwatchmetingen.

Smartwatches met ECG-functie

Sommige smartwatches hebben naast een bloeddrukmeter ook een ECG-functie. Een elektrocardiogram (ECG) registreert de elektrische activiteit van je hart.

Een ECG-smartwatch kan bij bepaalde modellen aanwijzingen voor hartritmestoornissen herkennen. Maar de functie stelt geen diagnose. Ook hier geldt dat het een indicatie is. En dat de betrouwbaarheid ook afhangt van hoe je het horloge draagt.

Niet elke smartwatch met ECG kan ook je bloeddruk meten. Controleer daarom welke gezondheidsfuncties het model heeft.

Smartwatch met bloeddrukmeter kopen: waar let je op?

Wil je een smartwatch met bloeddrukmeter kopen? Kijk dan verder dan de aanwezigheid van de functie. Controleer of je een losse bloeddrukmeter nodig hebt voor het kalibreren. Check voor het kopen ook de medische certificering en voor welk gebruik de fabrikant de functie heeft goedgekeurd. Deze informatie vind je vaak op de website of in de online handleiding van de smartwatch.

Bekijk daarnaast of de bijbehorende app werkt met jouw telefoon. Sommige gezondheidsfuncties werken alleen met bepaalde smartphones. Of met een bepaald abonnement in de app.

Zoek je een horloge om je gezondheid bij te houden? Bespreek met je arts welke metingen voor jou zinvol zijn.

Smartwatches met bloeddrukmeter vergelijken

Door de smartwatches met ECG en bloeddrukmeter te vergelijken, zie je welke smartwatch in het algemeen het best is. En welke andere functies ze hebben.

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