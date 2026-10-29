Wie is verantwoordelijk?

Je koopt via Vinted van de verkoper, en niet van Vinted zelf. Die verkoper is als eerste verantwoordelijk als er iets misgaat. Toch heeft Vinted ook plichten. Het platform moet zich houden aan de afspraken over kopersbescherming. Die bescherming helpt je om bij problemen je geld terug te krijgen.

Meld problemen binnen 2 dagen

Een pakket komt niet aan, raakt beschadigd of is nooit verzonden. Of je krijgt een nepartikel of iets dat anders is dan beschreven. Dit soort gevallen vallen onder kopersbescherming. Je kunt dan bij Vinted een terugbetaling aanvragen.

Afhankelijk van de situatie krijg je het hele bedrag terug, of slechts een deel. Bij volledige terugbetaling krijg je ook de Vinted-kosten, verzendkosten en eventuele kosten voor controles terug. Let op: je hebt maar 2 kalenderdagen om een probleem te melden. Lees meer in het terugbetalingsbeleid van Vinted.

Daarnaast heb je rechten tegenover de verkoper. Bijvoorbeeld bij een kwijtgeraakt pakket. Volgens de wet ligt het verzendrisico dan bij de verkoper. Je kunt dan dus je geld terugvragen. Ook moet het artikel passen bij de beschrijving en de foto's. Is dat niet zo, dan heb je recht op herstel, vervanging of je geld terug.

Maar deze rechten gebruiken is vaak lastig. Je weet bij Vinted namelijk niet altijd wie de verkoper is. En Vinted hoeft die gegevens niet zomaar te delen. Je kunt de rechter vragen om Vinted te verplichten die gegevens te delen. Maar dat is tijdrovend, duur en geeft nog geen zekerheid.

Vinted moet klachten serieus nemen

Vinted belooft dat je 24 uur per dag en 7 dagen per week contact kunt opnemen. Ook zegt Vinted elk probleem te helpen oplossen. Kom je er met de verkoper niet uit, dan zal Vinted de klacht beoordelen. Het platform neemt vervolgens een beslissing. Dat is wat Vinted belooft.

Neemt Vinted je klacht toch niet serieus? Dan houdt het zich mogelijk niet aan zijn afspraken. Dat kan dan zelfs een misleidende handelspraktijk zijn.

De Europese wet voor online diensten (DSA) geeft je extra rechten. Vinted moet snel bereikbaar zijn. Alleen een chatbot is niet genoeg. Ook moet Vinted bepaalde klachten gratis, op tijd en zorgvuldig onderzoeken. Bijvoorbeeld bij een geblokkeerd account of een verwijderde advertentie. Dit proces mag niet volledig geautomatiseerd gaan.

Ben je het niet eens met een blokkering of vastgehouden geld? Maak dan bezwaar via het systeem van Vinted. Bij een blokkering vind je de link daarvoor in het bericht over het besluit. Houdt Vinted zich niet aan de afspraken? Dan kun je dat melden bij de ACM.

Wat als Vinted niet helpt?

Voor sommige problemen, zoals een onterechte accountblokkering, kun je terecht bij het ADR Center. Dat is een soort geschillencommissie. Die biedt een speciale Nederlandse klachtenprocedure voor Vinted.

Dat kan niet bij een zoekgeraakt pakket of een geweigerde terugbetaling. Dan blijft de rechter een optie. Maar vaak zijn de kosten en moeite te groot vergeleken met het bedrag waarover het gaat.

Daarom vindt de Consumentenbond het belangrijk dat Vinted klachten goed afhandelt.