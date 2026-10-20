Pas op voor ‘autostoeltjes’ van Chinese webshops of dropshippers

Niet volgens de veiligheidseisen

In Chinese webshops, maar ook in andere webwinkels, vind je autostoeltjes die je gewoon in Nederland kunt bestellen, maar die geen (goede) bescherming bieden. Sterker nog, ze voldoen niet aan de regelgeving en mogen niet gebruikt en verkocht worden binnen de EU. We zien dit vooral bij dropshippers. Zij laten producten rechtstreeks door de leverancier naar de klant versturen, vaak vanuit Azië. We vonden ook een externe verkoper op Amazon.de die deze of soortgelijke stoeltjes verkoopt en kan bezorgen in Nederland.

Groot risico

We hebben vaker aangetoond dat er veiligheidsrisico’s kunnen zitten aan het kopen bij dropshippers die producten direct vanuit China verzenden. Zeker bij een productgroep zoals autostoeltjes is dit risico zeer groot. Koop daarom alleen bij gerenommeerde winkels binnen de EU. Let ook op het goedkeuringsnummer en onderzoek de website waar je koopt goed wanneer je twijfels hebt.

Lees hoe je dropshippers herkent .

Autostoeltjes niet veilig

We bestelden 2 zogenaamde autostoeltjes bij verschillende webshops: Shopwecro.com en Verodie.co. Bij Verodie kun je ook vanuit Nederland bestellen. Ze worden als autostoeltje verkocht, maar lijken nauwelijks op een volwaardig autostoeltje. De producten zijn erg dun en hebben geen beschermende zijkanten.

De rode vlaggen die we al zagen bij het bestellen, werden bij ontvangst bevestigd. Er werden geen instructies meegeleverd en er stond geen goedkeuringsnummer op. De verkopers claimen dat de ‘stoeltjes’ vanaf 0 jaar te gebruiken zijn. Maar je kunt ze alleen voorwaarts gebruiken. Dat strookt niet met de R129-norm voor nieuwe autostoeltjes: daarin is achterwaarts vervoer tot minimaal 15 maanden verplicht.

Crashtest

Met de instructies die we vonden op een afbeelding van de webshop waar we de bestelling deden, werd het ‘stoeltje’ geïnstalleerd met een testdummy. In de crashtest braken de schouderbanden voordat de maximale impact werd bereikt. De dummy werd uit het stoeltje geslingerd. Op basis van deze bevindingen werd het tweede product met een lagere snelheid van 30 km/h getest. Maar ook hier bezweken de plastic gespen van de schouderbanden.

Amazon.de en dropshippers

We hebben producten die op de foto’s precies lijken op de producten die we hebben getest gezien bij Amazon.de en verschillende dropshippers. Deze websites kunnen Nederlands lijken. Daarbij is het vaak niet duidelijk dat het product direct uit China komt.

We hebben Verodie.co en Amazon benaderd om de producten van de site te verwijderen. En hebben melding gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van onze bevindingen.

Na onze melding heeft Amazon de 2 producten van de site verwijderd en is het bedrijf een onderzoek gestart.

Kies een goedgekeurd autostoeltje

Laat je bij de aankoop van een autostoeltje niet alleen leiden door de prijs. Koop bij een betrouwbare winkel binnen de EU en controleer of het stoeltje een R129-goedkeuring heeft en geschikt is voor je kind.

Ook tussen goedgekeurde autostoeltjes zijn er verschillen. In onze tests onderzoeken we hoe goed ze beschermen bij een botsing en hoe makkelijk je ze goed gebruikt. Bekijk onze testresultate en vergelijk autostoeltjes. Zo kun je een goede keuze maken.