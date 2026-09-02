Blog 36: Vreemde valuta

Welke invloed hebben valuta op je beleggingen?

Erik: 'Jaren geleden ontdekte ik hoeveel invloed de koers van een buitenlandse munt kan hebben. Tijdens een vakantie in de Verenigde Staten zag ik dat een product van Apple daar veel goedkoper was dan in Nederland. Dat kwam voor een groot deel door de wisselkoers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Euro. Valutaschommelingen kunnen dus flink doorwerken in prijzen. Als belegger merk ik dat effect direct. Uiteindelijk reken ik mijn beleggingen af in euro’s.

Ook in de Beleggerbattle draait het erom zoveel mogelijk euro’s te verdienen en niet Amerikaanse dollars of Britse ponden. Maar we beleggen niet alleen in Nederlandse bedrijven. Het grootste deel van onze beleggingen zit in het buitenland, vooral in de Verenigde Staten. Daardoor speelt de koers van de dollar een belangrijke rol.

Dat zag je in 2025 ook duidelijk aan de euro en de dollar. Begin dat jaar kreeg je voor €1 ongeveer $1,03. Aan het eind van het jaar was dat ongeveer $1,18. De euro werd dus flink sterker ten opzichte van de dollar. Voor een Nederlandse belegger werden Amerikaanse beleggingen omgerekend naar euro’s minder waard. Dat had direct effect op het resultaat van de wereldwijde MSCI World-index. In 2025 steeg deze index in dollars met 21,6%. In euro’s bleef daar slechts 6,77% van over. Je belegde in dezelfde index en dus in dezelfde bedrijven, maar door de wisselkoers viel het rendement voor een Nederlandse belegger die het omrekent naar euro’s veel lager uit.

Valuta kan je rendement dus flink drukken. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren. Als de dollar sterker wordt ten opzichte van de euro, kan dat het rendement van Amerikaanse beleggingen mijn rendement juist ten goede komen.'

Marco: 'Valuta beïnvloeden je beleggingen op meer manieren dan alleen via de koers. Bedrijven zelf hebben er namelijk ook mee te maken. Een onderneming kan producten verkopen in dollars, terwijl een deel van de kosten in euro’s wordt gemaakt. Verandert de wisselkoers, dan kan dat invloed hebben op de omzet en winst.

Dat geldt juist sterk voor grote internationale bedrijven. Een Nederlandse onderneming kan bijvoorbeeld veel omzet buiten Europa behalen. Een sterkere of zwakkere euro kan dan gunstig of ongunstig uitpakken voor de resultaten. Uiteindelijk kan dat weer doorwerken in de aandelenkoers.

Als wereldwijd belegger krijg ik dus op verschillende manieren met vreemde valuta te maken. Via de waarde van mijn buitenlandse beleggingen, maar ook via de bedrijven waarin ik beleg. Dat maakt het effect soms lastig te voorspellen. Een valutabeweging kan op de ene plek nadelig zijn en ergens anders juist voordeel opleveren. Maar dat vreemde valuta invloed hebben op mijn beleggingen, is een ding dat zeker is.'

Houd jij rekening met valuta met je beleggingen?

Erik: 'Bij obligaties wordt vaak geadviseerd om rekening te houden met valutarisico. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit risico af te dekken. Dat heet valutahedging. De reden is simpel: het verwachte rendement op obligaties is meestal relatief laag. Dan kan een flinke beweging van een munt een groot deel van dat rendement wegvagen. Haal je bijvoorbeeld 3% rendement op je obligaties, maar daalt de vreemde munt 4% tegenover de euro? Dan houd je omgerekend in euro’s alsnog een verlies over. Het nadeel van het afdekken van het valutarisico is dat hier kosten aan verbonden zijn. Die kosten gaan uiteindelijk ten koste van een deel van je rendement.

Ook bij aandelen kun je het valutarisico afdekken. Bij beleggingsfondsen en ETF’s zie je daarom vaak staan of een fonds ‘hedged’ is. Zelf kies ik ervoor om het valutarisico bij aandelen niet af te dekken. Mijn verwachting is dat valutabewegingen zich op de lange termijn deels zullen uitmiddelen. Voorlopig accepteer ik dit risico.'

Marco: 'Ik wil niet proberen om de (valuta)markt te voorspellen. Dat is enorm moeilijk, al helemaal als het gaat om de valutakoers. De waarde van een munt wordt door veel factoren beïnvloed. Denk aan rente, inflatie en verwachtingen. Maar ook het nieuws. En dat is per definitie onvoorspelbaar. Ik heb geen glazen bol en weet niet welke munt volgend jaar sterker is. Of over 10 of 20 jaar. Ik pas mijn portefeuille dus niet aan omdat de euro of dollar plotseling beweegt. Dat past niet bij mijn strategie van passief beleggen. Ik volg de markt, ook als deze schommelt door vreemde valuta.

Dat betekent niet dat ik het valutarisico negeer. Net als Erik accepteer ik bewust dat het bij mijn manier van beleggen hoort. De ene keer werkt een wisselkoers tegen en een andere keer mee. Dat kan mijn rendement tijdelijk behoorlijk beïnvloeden. Maar mijn beleggingshorizon is lang: ik beleg voor de lange termijn. Daarom vind ik het belangrijk dat mijn geld over veel landen en bedrijven is verspreid. Daar horen de effecten van vreemde valuta bij.

Voor mij is valuta daarom vooral een extra reden om mijn vaste aanpak te blijven volgen. Ik beleg iedere maand hetzelfde bedrag, ongeacht de stand van de dollar. Staat de euro sterk, dan koop ik met mijn euro’s relatief goedkoop beleggingen die in dollars noteren. Draait de verhouding later weer om, dan kan dat juist gunstig uitpakken voor de waarde in euro’s. Wanneer dat gebeurt? Geen idee. Gelukkig hoef ik dat als passieve belegger ook niet te voorspellen.'

Resultaat augustus

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De beurs blijft maar doorstijgen. Ook de maand augustus was een goede beleggingsmaand. De portefeuille van Erik steeg met 3,9%. Marco had ook een goede maand. Zijn beleggingen lieten een stijging zien van 2,5%.

Erik: ‘Ik ben erg tevreden hoe het dit jaar gaat. Hopelijk kan ik de mooie winst en de voorsprong op Marco vasthouden.'

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