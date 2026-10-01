Blog 37: Vasthouden of verkopen?

Moet je een fonds verkopen als het hard is gestegen?

Marco: ’In de voorbereiding op deze blog vlogen de ‘beurswijsheden’ ons weer om de oren. Zoals ‘never catch a falling knife’: een waarschuwing om nooit een belegging te kopen die hard daalt. Of ‘what goes up, must come down’, wat klinkt als een goede reden om een winnaar op tijd te verkopen. Maar wat is dan dat juiste moment?

Achteraf kan ik makkelijk aanwijzen wanneer het slim was om een fonds te verkopen. Vooraf weet ik dat niet. Ik kan natuurlijk met mezelf afspreken om na een bepaald percentage winst te verkopen. Maar verkoop ik dan bij een stijging van 5%, 10%, 50%, 100% of 200%? Wat ik ook kies, het fonds kan na verkoop nog veel verder stijgen.

Ook bij een keuze om te verkopen na een harde stijging zou ik de markt dus goed moeten kunnen timen. Als passieve belegger hoef ik dat gelukkig niet te doen. Ik beleg in breed gespreide indexfondsen. Als een bedrijf hard stijgt, wordt het vanzelf een groter deel van mijn fonds. Zo blijf ik automatisch langer in winnaars zitten. Ik hoef zelf niet te bepalen wanneer de stijging voorbij is en het tijd wordt om te verkopen. Erik probeert het juiste verkoopmoment wél te vinden. Zijn bankenfonds laat zien hoe lastig dat is.’

Erik: ‘Dit is een vraag die bij veel beleggers leeft. Zelf moet ik vaak denken aan een bekende beurswijsheid: 'Cut your losses and let your profits run.' Dit betekent dat je afscheid moet nemen van beleggingen die slecht presteren en dat je goed presterende beleggingen juist vasthoudt.

Dat klinkt logisch, maar is in de praktijk best lastig. Psychologisch vinden we het pijnlijk om verlies te nemen. Zodra je een belegging verkoopt die in de min staat, maak je dat verlies definitief. Zolang je de belegging aanhoudt, bestaat de hoop dat de koers weer herstelt en je er alsnog met winst uit kunt stappen. Toch kan het verstandiger zijn om je verlies te nemen en juist de fondsen die goed presteren vast te houden. Als actieve belegger vind ik dit lastig. Een beleggingsfonds in een bepaald thema kan ook zó hard stijgen dat het risico mij te groot wordt. Een andere beurswijsheid luidt niet voor niets: 'The higher they rise, the harder they can fall.'

Zelf heb ik tijdens de Beleggersbattle 2 keer een fonds verkocht dat hard was gestegen. Marco refereerde al aan mijn fonds dat belegt in Europese banken. Begin 2025 verkocht ik dit fonds nadat die het jaar ervoor erg hard was gestegen. Ik dacht dat het beste er wel vanaf was en er een correctie naar beneden kon volgen. Achteraf een grote fout. Het fonds behoorde in 2025 opnieuw tot de best presterende fondsen, waardoor ik veel rendement ben misgelopen.

Toch deed ik dit afgelopen zomer nog een keer. Dit keer met mijn semiconductor-fonds. Sinds mijn aankoop was dat fonds met ongeveer 220% gestegen. Die stijging werd vooral veroorzaakt door de enorme belangstelling voor en investeringen in alles wat met kunstmatige intelligentie te maken heeft. Zelf ben ik bang dat er sprake kan zijn van een AI-bubbel die op enig moment uit elkaar spat. Op dit moment staat het fonds iets lager dan toen ik het verkocht. Maar het is nog veel te vroeg om te zeggen of verkopen deze keer wél de juiste beslissing was.’

Marco: 'Erik maakt met zijn voorbeelden vooral duidelijk hoe lastig het is. De ene keer verkoop je te vroeg en mis je een verdere stijging. De andere keer houd je misschien te lang vast en gaat een deel van je winst weer verloren.'

Resultaat september

Marco en Erik beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. Inmiddels hebben ze al een behoorlijk mooi bedrag opgebouwd. Ook de maand september was een positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Erik steeg licht met 0,5%. Marco deed het beter. Zijn beleggingen lieten een stijging zien van 1,7%.

Erik: ‘In het begin van de maand ging het erg goed. Maar uiteindelijk zijn mijn beleggingen bijna onveranderd de maand uitgegaan.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.