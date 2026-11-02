Box 3, wat is dat?

Erik: ‘We hebben al eerder een blog geschreven over de vermogensbelasting maar er is inmiddels veel veranderd. De kranten staan al wekenlang vol met verhalen over de zogenoemde box3 belasting. Ons belastingstelsel is opgebouwd uit 3 verschillende boxen. Box 1 gaat met name over inkomen uit werk en de eigen woning, box 2 over inkomen uit een aanmerkelijk belang in een onderneming en box 3 over vermogen. Hieronder vallen bezittingen als spaargeld, beleggingen, een vakantiewoning en crypto. De manier waarop de vermogensbelasting wordt berekend, is al vele jaren onderwerp van discussie. Op dit moment betaal je belasting over een fictief rendement wat door de overheid is vastgesteld. Dit hoeft niet overeen te komen met het rendement wat je daadwerkelijk hebt behaald. Daarom vinden veel belastingbetalers dit een oneerlijk systeem.

Marco:’ Dat geldt niet alleen voor belastingbetalers. Ook de Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze vorm van belastingheffing in strijd is met het recht. Het is een inbreuk op het eigendomsrecht als je belasting betaalt over een hoger rendement dan je daadwerkelijk hebt behaald.

Sinds deze uitspraak zoeken politici naar een betere oplossing. Eerst was het plan om ook jaarlijkse koersstijgingen te belasten. Zelfs als je je beleggingen nog niet had verkocht. Deze vermogensaanwasbelasting ligt onder vuur en daarom wordt er gewerkt aan een ander plan: vermogenswinstbelasting. Daarbij betaal je over koerswinsten in principe pas belasting wanneer je verkoopt. Of over de dividenden of winstuitkeringen die eerder worden uitbetaald. Voor nu lijkt het erop dat er 35,5% belasting moet worden betaald, tot een winst van €60.000. Voor winsten die hierboven liggen komt een 'miljonairsbelasting' van 38,5%. De op prinsjesdag genoemde vrijstelling van €1000 wordt verhoogd naar €1800. Ligt je rendement lager dan dit bedrag? Dan betaal je volgens dit plan geen box 3 belasting.

Vermogenswinstbelasting klinkt eerlijker dan de aanwasbelasting: je hoeft dan niet eerst geld vrij te maken om belasting te betalen over winst die nog alleen op papier bestaat. Maar hoe het nieuwe systeem er precies uit gaat zien, is nog onzeker. De plannen moeten namelijk nog verder worden uitgewerkt en goedgekeurd. Daar zit wel wat druk achter, want het is de bedoeling dat het nieuwe belastingstelsel vanaf 2028 ingaat. Al lijkt het erop dat dit niet haalbaar is en het 2029 of zelfs 2030 gaat worden'

Wat merken jullie hiervan?

Erik: ‘Het is inderdaad nog niet helemaal duidelijk hoe de vermogensbelasting er in de toekomst precies uit gaat zien. En wanneer dit precies ingaat. Maar het is wel bijna zeker dat Marco en ik meer belasting gaan betalen over onze beleggingen. Zeker wanneer we goede resultaten blijven halen. Op dit moment geldt er een vrijstelling voor een vermogen van €59.357 per persoon. Daar valt onze portefeuille nog volledig onder. Als we ervan uitgaan dat dit ons enige vermogen is, betalen we dus geen vermogensbelasting.

Vanaf 2028 wordt er niet meer naar het vermogen gekeken maar naar het rendement wat je haalt. Ik heb dit jaar ongeveer €3.000 aan rendement behaald. Met een rendementsvrijstelling van €1.800, betaal ik over de resterende €1.200 een belastingtarief van 35,5%. Dat komt neer op €426.’

Marco:’ De wijziging kan een verschil opleveren tussen onze portefeuilles. Erik belegt actief en verkoopt dus tussentijds fondsen. Als hij daarbij winst maakt, zal hij daar direct belasting over moeten betalen. Dat geld kan hij vervolgens niet opnieuw beleggen. En dus zal wat hij eerder aan belasting betaalt, niet langer kunnen renderen.

Mijn doel is om mijn beleggingen zo lang mogelijk vast te houden. Dat betekent dat het moment van verkoop bij mij is uitgesteld totdat ik mijn doel heb behaald. Zolang ik niet verkoop, hoef ik dus over mijn koerswinst geen belasting te betalen.

De beleggersbattle eindigt oktober 2028. Als we onze beleggingen dan verkopen, krijgen we dus mogelijk met de nieuwe regels te maken. En zal ook over mijn portefeuille moeten worden afgerekend met de fiscus.’

Resultaat oktober

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. Oktober was een positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Erik steeg met 3%. Marco steeg iets minder hard. Zijn beleggingen lieten een stijging zien van 1,7%.

Marco: ‘Beide portefeuilles blijven stijgen. Vooral op de lange termijn zie je de kracht van beleggen.'

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