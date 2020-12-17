Dit verandert er voor je hypotheek in 2027

NHG-grens hoger in 2027

In 2027 kun je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten voor woningen met een maximale aankoopprijs van:

€500.000, inclusief eventuele verbouwingskosten.

€530.000 als je het extra bedrag volledig besteedt aan energiebesparende maatregelen in je huis.

Overige veranderingen NHG 2027

Standaard verduurzamingslening van €20.000 bij energielabel E, F of G.

Strengere regels bij een hoog risico op funderingsproblemen. De bank rekent met de verwachte herstelkosten. Hierdoor kun je mogelijk minder lenen.

De eenmalige bijdrage voor een NHG-hypotheek blijft in 2027 hetzelfde. Je betaalt 0,4% van het hypotheekbedrag.

Tot €615.000 geen overdrachtsbelasting

Ben je tussen de 18 tot 35 jaar? Dan betaal je in 2027 geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een bestaande woning. De eenmalige vrijstelling geldt bij een koopsom van maximaal €615.000.

Bij een hogere aankoopsom betaal je 2% overdrachtsbelasting. Kopers van 35 jaar of ouder die zelf in het gekochte huis gaan wonen, betalen ook 2%.

Overdrachtsbelasting daalt voor tweede woning of verhuurde woning

Koop je een huis, maar ga je er níet zelf wonen? Dan betaal je in 2027 7% overdrachtsbelasting. Dat is 1% lager dan in 2026. Het hogere tarief geldt bij de aankoop van een vakantiewoning, bij verhuur van de woning en als ouders een woning voor hun kind kopen.

Extra lenen bij goed energielabel

Bij een energiezuinig huis mag je extra lenen. Dat blijft gelukkig zo in 2027. Kun je bijvoorbeeld op basis van je inkomen maximaal €285.000 lenen? Daar komt in 2027 €30.000 bovenop als je een huis met energielabel A++++ koopt.

Energielabel woning Extra hypotheekbedrag E, F, G €0 C, D €5.000 A, B €10.000 A+, A++ €20.000 A+++ €25.000 A++++ €30.000 A++++ met garantie €40.000

Extra hypotheek om te verduurzamen

Wil je je huis energiezuining maken? Je kunt voor een woning met energielabel E t/m A++ een hogere hypotheek afsluiten. De extra hypotheek gebruik je dan om je huis te verduurzamen. Kopers én huiseigenaren kunnen hiervan gebruik maken. Met een laag energielabel mag je meer lenen om te verduurzamen.

Startlabel woning Maximaal extra hypotheekbedrag E,F,G €20.000 C,D €15.000 A t/m A++, B €10.000 A+++ en A++++ 0

Koop je een huis met energielabel B én wil je meteen energiebesparende investeringen doen? Dan mag je in totaal €20.000 extra lenen. Je mag namelijk €10.000 meer lenen voor een energiezuinig huis met label B. En €10.000 om je nieuwe huis (nog) energiezuiniger te maken.

Maximaal 106% van de woningwaarde lenen

Je 'gewone' hypotheek en het extra hypotheekbedrag voor energiebesparende investeringen mogen samen maximaal 106% van de woningwaarde zijn. Dit mag ook de waarde ná het verduurzamen van je huis zijn.

Meer lenen in 2027

Bijna iedereen kan in 2027 meer lenen op basis van het inkomen. Ook als je salaris niet omhoog gaat. Gemiddeld stijgen de salarissen in 2027 met 3,7%. Ga je in 2027 meer verdienen? Dan gaat het bedrag dat je maximaal kunt lenen extra omhoog.

Voorbeeld

Olaf is 30 jaar. In 2026 kon hij met zijn salaris van €70.000 per jaar maximaal €314.000 lenen voor een huis. In 2027 kan hij met hetzelfde salaris ongeveer €10.000 meer lenen.

In 2027 is het salaris van Olaf 3,7% hoger. Hij kan nu een hypotheek afsluiten van maximaal €335.000. Dat is €20.000 meer dan in 2026.

Soms minder hypotheek door stijging rente studieschuld

Met een studieschuld kun je minder hypotheek krijgen. Hoeveel minder? Dat hangt onder andere af van de rente die je betaalt. De rente voor studieschulden met een looptijd van 35 jaar is in 2027 hoger. Als je meer rente betaalt aan de DUO dan kun je minder lenen voor een huis.

Voor studieschulden met een looptijd van 35 jaar (nieuwe leenstelsel) stijgt de rente met 0,37% naar 2,70%.

Voor studieschulden met een looptijd van 15 jaar (oude leenstelsel) stijgt de rente fors. Van 2,29% in 2026 naar 3,28% in 2027.

Niet alle oud-studenten krijgen in 2027 een nieuwe rente. De rente wordt steeds voor 5 jaar vastgezet.

Schenken voor een huis blijft mogelijk

Belastingvrij schenken om te helpen met een huis blijft mogelijk. Je ouders mogen je jaarlijks zo'n €7000 schenken. Ben je tussen 18 en 40 jaar oud? Dan mogen je ouders je 1 keer ruim €33.000 belastingvrij schenken.

Je opa, oma of iemand anders mogen je jaarlijks zo'n €2800 belastingvrij schenken. De exacte schenkingsvrijstellingen voor 2027 zijn eind december bekend.

We hebben alle mogelijkheden voor ouders om een kind te helpen bij de aankoop van een woning verzameld. Met de voor- en nadelen per optie.

Veranderingen in je belastingaangifte

Hypotheekrenteaftrek

In je aangifte inkomstenbelasting over 2027 mag je de betaalde hypotheekrente aftrekken tegen maximaal 38,16%. Iets gunstiger dan het tarief in 2026. Het tarief voor aftrekposten is bij een hoog inkomen niet gelijk aan het tarief dat je betaalt over je inkomen. Voor 2027 betaal je 49,5% over het inkomen boven de €78.427. De tarieven zijn nog niet definitief.

Voordeel 'Wet Hillen' daalt hard

Is de bijtelling van je eigenwoningforfait hoger dan de hypotheekrente aftrek? Met een kleine hypotheekschuld ga je ieder jaar meer belasting betalen. Dit komt door het afbouwen van de ‘Wet Hillen’. In 2027 is nog maar 67,07% van de bijtelling van het eigenwoningforfait aftrekbaar.

Het belastingvoordeel daalt met 4,8% per jaar. Vanaf 2041 moet je over de volledige bijtelling van het eigenwoningforfait belasting betalen.